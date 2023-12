door Yarne Puts

Sinterklaas heeft dit jaar gemiddeld 90 euro uitgegeven aan cadeautjes. Dat is een stijging met ongeveer 10 euro ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt speelgoedketen Dreamland. Het is pakjesavond en dat wil zeggen dat heel wat gezinnen vannacht Sinterklaas en zijn pieten over de vloer zullen krijgen. Vooral het speelgoed van programma's die op tv komen doen het goed, maar ook LEGO, wat van alle tijden is.