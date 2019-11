Gezin met vier kinderen op straat na woningbrand in Neerglabbeek

Zo'n 350 mensen stapten deze namiddag in Bilzen mee in een wandeling voor verdraagzaamheid. Aanleiding was de brand op 10 november in het toekomstige asielcentrum in Grote-Spouwen en de breuk nadien in de Bilzerse samenleving. Deze mars was niet voor of tegen de noodopvang voor asielzoekers. De boodschap van de wandelaars was er één van lief zijn voor elkaar.