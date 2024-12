Gezinnen geven sparren tweede leven als kerstboom én helpen met beheerswerken Nationaal Park Hoge Kempen

door Geert Kusters

Nu Sinterklaas voorbij is, wordt het vizier in heel wat gezinnen riching Kerstmis gericht. In het Nationaal Park Hoge Kempen konden mensen vanmorgen een kerstden gaan halen, in ruil voor een uurtje natuurbeheerwerken. Elk jaar worden er een aantal jonge sparren verwijderd in deelgebied de Duinengordel, zodat de typische duinen en heide niet in bos veranderen. De deelnemers aan de actie mogen daarna een den mee naar huis nemen, om ze een tweede leven te geven als kerstboom.