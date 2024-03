Gideon Kiefer in Genk: 'Home before dark'

Over de verhoogde bruggen over het Albertkanaal start er in Hasselt een bijzondere fototentoonstelling. Architectenbureau Ney & Partners won in 2009 de ontwerpopdracht met het voorstel voor een generieke stalen boogbrug. Dertien jaar later maakt Corentin Haubruge een fotografische inventaris van de inmiddels 21 gerealiseerde bruggen. De fotoreeks is van een verbluffende schoonheid. Ze toont een zichtbare aanwezigheid van het kunstwerk in het gebruik door mensen en in de natuurlijke en gebouwde omgeving. De tentoonstelling opent zondag in het cultureel centrum van Hasselt, en loopt nog tot 19 mei.