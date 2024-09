Gideon Kiefer opent anti-oorlog expo nabij de Oekraïense grens

Ooit al eens de dansbenen losgegooid in een betoncentrale? Deze zaterdag wordt het gebouw van de betoncentrale van Roebben in Munsterbilzen omgedoopt tot een grote danstempel. De dansvloer wordt opgebouwd door De Hut, een Limburgs jongerencollectief opgestart in Bilzen. Naar eigen zeggen proberen ze de lont aan te steken in het Limburgs nachtleven. Een jaar geleden vierde De Hut zijn vijfde verjaardag met een feest in de steenfabriek van Vandersanden. Dat werd zo’n groot succes dat het collectief nu op regelmatige basis dansfeesten gaat organiseren op een industriële site. Komende zaterdag zal het feest in de betoncentrale verzorgd worden door onder andere Fafe Abdel Nour, Vuur, EG en Affaire.