Gigantisch saunacomplex opent de deuren in natuurgebied

Tijdens een routinecontrole op bestuurders die de volle lijn niet respecteren op de Tongersestraat in Bilzen, hield de politie per toeval een vrouw tegen die geseind stond. De 28-jarige dame moet nog een gevangenisstraf van 10 maanden uitzitten. De interventieploeg van de lokale politie Bilzen – Hoeselt – Riemst betrapte twee bestuurders op het overschrijden van de gele doorlopende lijn op de Tongersestraat te Bilzen. De lijn is aangebracht om het verkeer ter hoogte van de beide winkelcomplexen Aldi-Brico en Lidl-Action vlotter te laten verlopen door de autobestuurders verplicht te laten keren aan de rotondes. Eén van de betrapte bestuurders uit Tongeren, kon worden onderschept op de parking van de Lidl. Hij had geen alcohol gedronken en ook de verplichte boorddocumenten bleken allen in orde te zijn. Maar omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd een speekseltest opgelegd. Deze test tekende positief voor het gebruik van cocaïne en heroïne. Het rijbewijs van de 53-jarige bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken. De 28-jarige vrouwelijke passagier in dit onderschepte voertuig bleek bovendien geseind te staan met een bevel tot gevangenneming. De vrouw, die geen vaste verblijfplaats heeft, dient nog te voldoen aan een gevangenisverblijf voor de duur van 10 maanden. De verdachte werd overgebracht naar het commissariaat van Bilzen en voorlopig opgesloten in de politiecel waarna ze naar de gevangenis van Hasselt zal verhuizen. De bestuurder werd een speekselanalyse opgelegd en mocht nadien beschikken. Voor het overschrijden van de gele lijn, krijgt de bestuurder een bijkomend proces-verbaal dat gekoppeld wordt aan het rijden onder invloed van drugs. Voor de bestuurder van de andere wagen die de volle lijn overschreed, werd een onmiddellijke inning opgesteld. De boete op het overschrijden van de gele doorlopende lijn, bedraagt 174 euro.