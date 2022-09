Giuliano opent eerste restaurant in Gent

Eén op twee Limburgse frituren overweegt een gedeeltelijke sluiting of heeft al beslist om minder dagen open te doen. Vijftien procent van de frituristen in onze provincie overweegt om de boeken neer te leggen. Dat blijkt uit een rondvraag van TV Limburg. De frituren nemen maatregelen nu het gas onbetaalbaar is geworden. Zeven op tien Limburgse frituren hebben zelf de prijs van een frietje al verhoogd en overwegen nieuwe prijsverhogingen. Opvallend: bijna alle frituuruitbaters zeggen dat ze met verlies werken of in ieder geval geen winst maken. Als het gas niet snel goedkoper wordt of als de overheid niet snel maatregelen neemt, zullen tegen het einde van het jaar veel frituren noodgedwongen moeten sluiten. Eerder deze week sloten frituren in Lanaken en Maaseik al de deuren. In Borgloon gaat frituur Patatje enkel nog open op vrijdag en zondag. In Zonhoven sluit de uitbater van de Frietbar iedere middag zijn frituur om opnieuw deeltijds voor een baas te gaan werken. En in Tessenderlo gaat frituur De Vrolijke Bourgondiër toe. We kunnen het echt niet meer betalen, klinkt het.