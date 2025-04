Glazen Huis Lommel wordt vier keer groter na renovatie

De tsunami van conservatieve houdingen in Europa moet een tegenwicht krijgen. Dat zegt minister Rob Beenders, die morgen op de Europese top voor Gelijke Kansen in Warschau steun gaat zoeken voor zijn standpunt over het homohuwelijk. Beenders en zijn partij Vooruit willen het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht in de grondwet laten vastleggen. Een standpunt van de regering is dat nog niet. Premier De Wever heeft aan alle ministers gevraagd om een lijst van grondwetsartikelen ter herziening op te stellen. Vooruit wil dat in het artikel 22 over het privé- en gezinsleven een paragraaf komt over het homohuwelijk. Het is dan aan de volgende regering om er werk van te maken. Daarvoor is een twee-derde meerderheid nodig.