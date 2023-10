Gloednieuw onderzoeksgebouw voor klimaatneutraal bouwen in Thor Park

N-VA-voorzitter Bart De Wever verwacht dat er, met het geweld in Israël en Gaza, nog meer islamitische, terroristische dreiging op ons afkomt. Een mening die minister van Staat Willy Claes met hem deelt. De Wever was in Hasselt voor een lezing aan de Hogeschool PXL. "De kant van de verlichting is de kant tegen terreur. En dat is de kant die wij hopelijk in Europa eendrachtig zullen kiezen", aldus De Wever. Het debat zal ook gaan over het feit dat de dader zomaar illegaal in ons land kon verblijven. "Dat krijg je aan de burger niet meer uitgelegd, daar moet de politiek zich rekenschap van geven", aldus De Wever. "We moeten er alles aan doen om niet in een gespleten maatschappij terecht te komen, vindt Willy Claes, die ook aanwezig was op de uiteenzetting van De Wever.