Godsdienstleraar uit Heusden-Zolder aangeklaagd voor feiten met minderjarigen

De rechtbank in Maleisië heeft beslist dat de dood van het Peerse model Ivana Smit een ongeval is. De familie van Ivana gaat in beroep tegen die beslissing. Dat meldt de advocaat Sébas Diekstra. Ivana Smit viel op 7 december 2017 van een balkon in een hotel in Kuala Lumpur. Ze was toen op bezoek bij een Amerikaans koppel. Beiden beweren niets met haar dood te maken te hebben, maar de familie van het model gelooft dat niet. Volgens de rechter van de Coroner’s Court in Maleisië, zou er wel sprake kunnen zijn van een misdrijf, maar de rechter kan niet exact vaststellen wat er zich heeft afgespeeld tussen Ivana en het Amerikaans koppel. Er is geen hard bewijs dat Ivana vermoord werd, en daarom is de enige conclusie een ongeval.Herbekijk hier het interview dat onze journalist deze week had met de oom van Ivana: