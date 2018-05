"Goede opvolger van Stijn Bijnens belangrijker dan snel een opvolger"

Hasselaar Stijn Bijnens stapt op als algemeen directeur bij de LRM, en wordt vanaf 2019 CEO van Cegeka. Bijnens is sinds 1 januari 2008 algemeen directeur bij de Limburgse Reconversiemaatschappij. De voorbije 10 jaar bouwde hij LRM uit tot een succesvol overheidsbedrijf. Eerder deed hij dat ook al met zijn netwerkbeveiligingsbedrijf Netvision, dat hij oprichtte in 1996, en later omdoopte tot Ubizen. In 1999 werd hij uitgeroepen tot 'Manager van het jaar' in Vlaanderen. Begin volgend jaar doet Bijnens dus zijn intrede bij Cegeka. Hij wordt er CEO. Het Hasseltse ICT-bedrijf telt ondertussen 4.200 werknemers in 11 landen, en is van de meest succesvolle ondernemingen in Vlaanderen.Meer in ons nieuws van 18u30