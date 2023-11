Goedkeuring fusie in Hasselt slechts formaliteit

- Op de exacte plek waar in Diepenbeek een 20-jarige man om het leven kwam werden vandaag tijdens de flitsmarathon twee bestuurders geflitst tegen 130 en 170 kilometer per uur waar je 70 mag. In totaal reden er op een uur tijd maar liefst 100 automobilisten te snel.- Zeven mannen en vijf vrouwen vormen de jury in het assisenproces van de martelmoord. Vier weken lang zullen ze zich buigen over de dood van een 33-jarige Genkenaar.- In Hechtel-Eksel stapt met Ellen Willekens een vierde gemeenteraadslid uit de partij van burgemeester Jan Dalemans. Die maakt zich geen zorgen en laat weten als kandidaat-burgemeester naar de verkiezingen te trekken.- Maasmechelen installeert 29 camera's op zes verschillende locaties in de gemeente om overlast te voorkomen.- En in Houthalen-Helchteren maakt het gebouw van kinderdagverblijf De Sijsjes plaats voor bedrijven die moeten verhuizen door de werken aan de Noord-Zuidverbinding.