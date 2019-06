'Goeie Jongens' eren 20 jaar Genkse hip hop geschiedenis op Genk On Stage

Op je eentje wekenlang naar New York trekken om er met je fototoestel in de aanslag je te laten inspireren door de mensen om je heen. Dat is wat de Hasseltse fotografe Joke Timmermans de afgelopen jaren deed. In New York komt ze thuis en voelt ze zich goed. De stad en haar inwoners geven haar kracht en inspiratie. Het resultaat is te bewonderen in de Academie voor Schone Kunsten in Hasselt.