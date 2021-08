285 dagen of 9 maanden. Zolang is het geleden dat de supporters van Racing Genk nog eens een thuiswedstrijd van hun ploeg in het stadion hebben kunnen bijwonen. Morgen tegen Oostende valt die eer te beurt aan iets meer dan 5000 abonnementhouders die er snel bijwaren. De supporters zitten in bubbels op ruime afstand van elkaar en zonder mondmasker. Een bewijs van een negatieve test of vaccinatie is niet nodig. Dat is wèl het geval op 14 augustus voor de thuismatch tegen OH Leuven. Dan wordt in theorie weer iedereen in het stadion toegelaten. En dan spreken we in Genk toch al snel over zo'n 18.000 mensen.