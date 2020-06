Goudhaantje Colidio blijft bij STVV

Een aardverschuiving in het Limburgse tennis, want de Wilson Tennis Academy verhuist van Genk naar Hasselt. De topsportacademie ruilt Tennisdel voor Tenkie in Kiewit. Daarmee boort Tenkie het topsportsegment aan, waar het nu vooral de pijlen richtte op het recreatieve aspect van het tennis. In Kiewit komt er ook een nieuwe tennishal en er komen ook padelterreinen. Tenkie investeert om en bij de 3 miljoen euro in z'n infrastructuur.