* Door de zware regenval is er extra waakzaamheid voor overstromingen. In Pelt steeg het water van de Dommel richting alarmfase en ook het waterpeil van de Berwijn in Voeren is opnieuw gestegen.* Hulpdiensten worden tijdens interventies steeds vaker geconfronteerd met agressie. Tijdens Oudejaarsnacht is een ambulance vernield die was opgeroepen voor een persoon die onwel was geworden in de Limburghal in Genk.* Jonge kankerpatiënten dreigen in onze provincie niet langer specifieke zorg te krijgen. Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt grijpt naast steun van de overheid voor het AYA-project voor extra begeleiding voor kankerpatiënten tussen 16 en 35 jaar.* Acteur, model en televisiemaker Jordy Tulleners uit Maasmechelen beleeft zijn american dream in Los Angeles.* En drie Hasseltse urban explorers beleven de schrik van hun leven als ze in een bos in Tessenderlo oog in oog staan met een vrouw met een bijl.