Gouverneur Jos Lantmeeters: 'België moet 1 miljard euro investeren voor Einstein Telescoop in Limburg'

- Gouverneur Jos Lantmeeters roept de federale regering op om 1 miljard euro te investeren om de Einstein Telescoop naar Limburg te halen. Het ruimte-observatorium zou goed zijn voor een enorme boost in de economie in onze provincie.- Limburgers gebruiken het vaakst hun richtingaanwijzers. Automobilisten die vergeten te pinken zijn een bron van ergernis in het verkeer.- Ondanks de koude stappen weinig daklozen naar de winteropvang in Hasselt. Amper zeven van de twintig bedden zijn bezet.- Lange afstandswandelaars geven een route van 100 kilometer in het Nationaal Park Hoge Kempen de grootste onderscheiding.- En vrijwilligers bouwen een unieke kerststal met exotische dieren in Voeren.