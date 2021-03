Gouverneur Lantmeeters: 'We laten de teugels te snel vieren'

In onze reeks 'De stand van de sterren', waarin we de balans opmaken in onze sterrenrestaurants na 1 jaar corona, trekken we vandaag naar de Mijlpaal in Tongeren. Ook daar is de take away-formule dé manier geworden om de rekeningen te kunnen betalen. Chef-kok Jan Menten doet dat vooral samen met zijn vrouw en dus met een minimum aan personeel. Zeker omdat na de eerste lockdown er steeds minder eten wordt afgehaald. Hij vreest dan ook vooral dat het na corona nog heel moeilijk zal worden om geschikte mensen te vinden. Zeker in een stad met drie sterrenrestaurants op haar grondgebied.