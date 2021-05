Gouverneur ongerust over veiligheid Limburgers zolang Conings niet gevat is

In Genk wordt de spoorwegbrug over het Albertkanaal aan het sluizencomplex vervangen door een nieuwe hogere brug. De vervanging van deze brug kadert in het project van de in totaal 62 bruggen die verhoogd worden over het Albertkanaal. Door de verhoging van de doorvaarhoogte wil De Vlaamse Waterweg het vervoer over water stimuleren.