Gouverneur over Sappi Lanaken: "We mogen niet doemdenken"

- Hasseltse handelaars zijn de wanhoop nabij na 134 keer werken in de Diesterstraat. Na meer dan vijf jaar ellende is de einddatum voor de werken nog maar eens uitgesteld. Modehuis Helsen sluit hierdoor één van haar drie zaken.- Bruno Steegen zal de belastingen verlagen en tegelijkertijd investeren in nieuw beleid als hij burgemeester wordt van de fusiegemeente Bilzen - Hoeselt. Dat zei hij in ons middagnieuws. TV Limburg zendt zondagochtend live de bekendmaking van de nieuwe naam van de fusie uit.- De werknemers van Sappi zijn in rouw. Na de bekendmaking van 644 ontslagen hangen ze in Lanaken de zwarte vlag uit. De vakbonden willen maandag de papierfabriek opnieuw opstarten, maar daar moet wel extra voor betaald worden.- Na een nieuwe investering van een half miljoen euro heeft de Corda Campus in Hasselt het grootste laadpalenpark van Limburg.- En op het circuit Zolder gaat Anthony Kumpen voor zijn derde eindzege in de Europese Nascar Series.