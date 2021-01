*Aan het testcentrum in Sint-Truiden stonden lange wachtrijen van ouders die een coronatest ondergaan. In totaal zijn er 66 coronabesmettingen vastgesteld. Het gaat om een haard van de Britse variant. Maar volgens gouverneur Lantmeeters is de situatie onder controle en is paniek nergens voor nodig.*De kappers kunnen op 13 februari hun deuren weer openen. Voorwaarde is wel dat de cijfers van het aantal besmettingen gunstig evolueren. Ook komt er van 27 januari tot 1 maart een verbod op niet-essentiële reizen. *Een schapenhouder in Houthalen-Helchteren is verontwaardigd nadat één van de wolven zijn omheinde weide binnendrong en een schaap doodbeet. *Het is 47 jaar geleden dat de collegebrand in Berkenbos het leven kostte aan 23 kinderen. Om dat te herdenken zendt TV Limburg morgenavond om acht uur het theaterstuk over de vreselijke tragedie opnieuw uit. *En 10 Genkenaren laten de zege liggen na een gemiste strafschop tegen AA Gent.