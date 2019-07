Gouverneur Herman Reynders vaardigt een beperkt captatieverbod uit in vijf Limburgse gemeenten. Vanaf morgen is het verboden om water op te pompen uit een aantal beken en rivieren in Noord- en Zuid-Limburg. Voor boeren gelden enkele uitzonderingen. In bepaalde Limburgse stroomgebieden staat het waterpeil nu al dermate laag, dat er actie ondernomen moet worden. Vanaf morgen geldt er een verbod om water op te pompen uit alle onbevaarbare waterlopen in de volledige gemeente Gingelom en in Sint-Truiden en Heers ten zuiden van de N3. Het gaat dan om de stroomgebieden van de Melsterbeek, de Molenbeek, de Cicindriabeek, de Beek, de Weierkensbeek en de bovenlopen van de Herk. Ook in de stroomgebieden van de Grote Nete en de Kleine Hoofdgracht in Hechtel-Eksel en in Lommel mag er geen water meer opgepompt worden. Uitzondering voor boeren Boeren in deze gemeenten mogen wel nog kleine hoeveelheden water oppompen om hun vee te laten drinken of om hun gewassen te beschermen. Het captatieverbod gaat vanaf morgen in. Wie zich niet aan het verbod houdt, riskeert een boete en een celstraf tot veertien dagen. Wanneer de droogte blijft aanhouden, zullen er nog meer maatregelen volgen. Later volgt meer in het TVL Nieuws.