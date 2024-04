Graspollenseizoen start drie weken vroeger dan normaal

Het eerste graspollen zit deze week in de lucht en kan bij wie erg gevoelig is al hooikoortsklachten veroorzaken. De start van het graspollenseizoen valt zeer vroeg. Komende weken zal de overlast geleidelijk toenemen. De piekperiode van het graspollenseizoen begint dit jaar waarschijnlijk drie weken eerder dan normaal.



Na een recordwarme februari en een bijzonder zachte maart loopt de natuur ongeveer drie weken voor op het normale schema voor deze eeuw. Hierdoor hebben we de piek van het berkenpollenseizoen nu al achter de rug. De meeste pollen kwamen eind maart en begin april, de weken rondom Pasen, in de lucht terecht.

Komende weken raken de berken geleidelijk uitgebloeid en neemt de overlast voor wie alleen gevoelig is voor boompollen snel af. Eiken en beuken zullen komende tijd wel massaal bloeien, maar voor het pollen van die bomen zijn weinig mensen allergisch.

En doordat ook april bijzonder zacht van start is gegaan komt ook het gras nu snel tot ontwikkeling. De eerste bloeiende grassen, zoals de grote vossenstaart, zijn gesignaleerd. Komende weken zullen steeds meer grassoorten tot bloei komen en hierdoor neemt de kans op hooikoortsklachten door bloeiend gras geleidelijk toe. Ongeveer 1 miljoen Belgen hebben een graspollenallergie.

Piekperiode ook eerder?

Normaal vindt in de tweede helft van mei en in juni de piekperiode van het graspollenseizoen plaats en hebben de meeste mensen klachten. Nu zal de piekperiode waarschijnlijk al vroeg in mei beginnen. Hoelang de piekperiode duurt hangt af van het verdere temperatuurverloop in de tweede helft van mei en in juni. Bij lagere temperaturen dan normaal kan het een langere piekperiode worden. Blijft het warm dan kan het seizoen snel verlopen, al blijven er altijd wel tot ver in de zomer bloeiende grassoorten. Daarnaast komen in de zomer ook kruiden tot bloei die allergische klachten kunnen veroorzaken. Zo ondervinden in de zomervakantieperiode veel mensen last van de bijvoet.

Wisselende weercondities gunstig en ongunstig tegelijk

Komende dagen is het overwegend droog en warm weer met zonnige perioden en daardoor kan de hoeveelheid boompollen en het eerste graspollen in de lucht toenemen. Hou dan ook rekening met hooikoortsklachten. Vanaf zondag daalt de temperatuur en na het weekend breken een aantal koude lentedagen aan, waarbij het nog hooguit 10-12 graden wordt. Er is kleine kans op nachtvorst. De lage temperatuur zal de ontwikkeling van het gras wat afremmen. Bovendien valt er dan veel regen, waardoor de lucht zal schoonspoelen.



Hoe lang de koudere periode precies duurt is nog wat onzeker, maar het lijkt erop dat het eind april zonniger en warmer wordt. Daardoor kan de overlast dan snel toenemen. Doordat het wisselvallig blijft is de bodem erg nat. Dat is een uitstekende voedingsbodem voor de groei en bloei van het gras. Het kan daardoor een heftig graspollenseizoen worden.

Bron: Meteovista