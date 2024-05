7 van de 8 leerlingen uit het zesde leerjaar in het Klavertje 3 in Bilzen hebben nog geen middelbare school gevonden. Klavertje 3 is een basisschool voor buitengewoon onderwijs. Kinderen die de overstap maken naar het middelbaar zijn afhankelijk van een nieuw lotingssysteem, omdat de plekken in het buitengewoon secundair onderwijs zo schaars zijn. Het zorgt voor veel onzekerheid. De kinderen weten niet waar ze terecht komen. Ver weg of dichtbij, en al dan niet in een school die goed bij hen past.