Gratis openluchtfitness geopend op de Corda Campus in Hasselt

door Dirk Billion

Op de Hasseltse Corda Campus is een openluchfitness geopend. Sporten is er gratis tot einde juni. Ideaal voor de werknemers op de campus en de schoolgaande jeugd van Kindsheid Jesu. Maar het Hasseltse Fitness Specialist plaatste de Finse toestellen er eigenlijk in een testfase om gemeenten te overtuigen. Want sporten is er gekoppeld aan de registratie van data. Gemeenten kunnen dus monitoren of hun investering loont en op de juiste plaats staat.