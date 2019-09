Gratis psychologische hulp voor politiemensen Carma

Een Riemstenaar is gisteravond opgepakt door de lokale politie nadat hij zijn vrouw mishandelde en de beelden livestreamde op Facebook. In de livevideo is te zien hoe de man zichzelf filmt, een deur instampt en zijn partner slaat, en dat allemaal voor de ogen van enkele kinderen. We beschikken over de livevideo en hebben de personen in kwestie onherkenbaar gemaakt. Alsnog willen we waarschuwen voor schokkende beelden.