Greenyard Maaseik begint in Warschau aan 35ste Europese campagne

door Tom Kums

Vanavond begint Greenyard Maaseik in Warschau aan een nieuwe Champions Leaguecampagne. Met ook Berlijn en de Sloveense kampioen Ljubljana in de poule, wordt doorstoten in het kampioenenbal niet vanzelfsprekend. De Maaseikenaren bijten dus de spits af in Warschau, de huidige nummer 2 in de Poolse competitie. En al is het al de 35ste Europese campagne voor de club, voor heel wat Maaseikenaren wordt het een eerste kennismaking met de Champions League.