En ook aan de Gestelsedijk in Lommel was het gisteren nog eens feest en dat was al van 17 oktober geleden. Lommel SK versloeg Virton met 3-0. Een levensbelangrijke zege met het oog op het behoud in 1B, want de kloof met rode lantaarn Virton bedraagt nu 5 punten. Matchwinnaar was nieuwkomer Cauê Santos, die goed was voor 2 doelpunten.