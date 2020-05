Greenyard Maaseik en LV Limburg starten samen topsportschool

De Campus Mosa-RT in Maaseik pakt vanaf 1 september 2020 uit met een nieuw project: een volwaardig middelbaar schooltraject in combinatie met topvolleybal. De leerlingen van de 2e en 3e graad kunnen er vanaf volgend schooljaar voor kiezen om hun studierichting te combineren met professionele volleybaltrainingen. De nieuw opleiding is op zoek naar jongens en meisjes tussen de 14 en 18 jaar met een uitgesproken volleybaldroom, ‘die aanleg en vooral de wilskracht hebben om deze droom waar te maken’. Alle leerlingen moeten wel eerst op intakegesprek komen. Alle studierichtingen kunnen gecombineerd worden met het volleybaltraject. Via een lessenrooster op maat zullen de scholieren hun schoolopleiding kunnen afwisselen met professionele volleybaltrainingen onder deskundige begeleiding in de Steengoed Arena. Mosa-RT werkt voor dit sporttraject samen met de hoofdtrainers van twee profclubs: Julien Van de Vyver van Ladiesvolley Limburg en Joel Banks van Greenyard Maaseik. De hoofdtrainer van het volleybaltraject aan campus Mosa-RT wordt Lore Gillis. De ex-Yellow Tiger en kapitein van Ladiesvolley Limburg zal omringd worden door een staf van gediplomeerde assistent-trainers.