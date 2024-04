door Tom Kums

In het volleybal is Greenyard Maaseik er niet in geslaagd de titel te pakken. De Maaseikenaren verloren in de vijfde en beslissende wedstrijd met 0-3 van eeuwige rivaal Roeselare. Na de wedstrijd was er uiteraard ontgoocheling na het gemiste kampioenschap, maar ook trots op het parcours dat Greenyard heeft afgelegd in een seizoen met heel wat tegenslagen.