Greenyard Maaseik hoopt op beker voor afreis naar Rusland

door Tom Kums

Zondag gaat Greenyard Maaseik op zoek naar de 15de beker in de clubgeschiedenis. Tegenstander in de Lotto Arena is eeuwige rivaal Roeselare, dat de laatste 5 edities van de beker van België won. Voor Maaseik is het al weer geleden van 2012. Het spreekt dus voor zich dat de mannen van Joel Banks gebrand zijn op nieuwe bekerwinst. Veel tijd om te vieren of te treuren zal er sowieso niet zijn, want maandagochtend vertrekt Maaseik richting Sint-Petersburg voor de halve finale van de CEV-cup.