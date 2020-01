Greenyard Maaseik kapseist in Kazan

In de Champions League volleybal verloor Greenyard Maaseik kansloos bij het Russische Kazan. De Europese grootmacht was een maatje te groot en won simpel met 3-0. Setstanden waren 25-14, 25-10 en 25-22. Bij Maaseik hoopten ze stiekem de stuntzege van de heenwedstrijd nog eens over te doen. In de eigen Steengoed Arena wonnen de Maaslanders nog met 3-2 van Kazan na een indrukwekkende remonte. Een absolute stunt want de Russen wonnen de voorbije 5 jaar 4 keer de Champions League. Maar thuis liet Kazan zich dus niet verrassen. Interviews en wedstrijdverslag volgen later.