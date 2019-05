Greenyard Maaseik klaar om morgen de titel te pakken

In TVL Sportcafé krijgen we het bezoek van Initia-voorzitter Bruno Willems. Met hem blikken we deze week ook terug op de laatste titel van de club in het seizoen 2013-2014. Toen werd Hasselt niet enkel landskampioen, maar was het ook de sterkste in de beker van België en in de Benelux-liga. Een voorsmaakje.