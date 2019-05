- In Dilsen-Stokkem zijn tientallen nesten van de zeer zeldzame oeverzwaluw bedreigd door werken in een voormalige grindgroeve. Volgens de wet moeten de werken worden stilgelegd tot na de broedtijd.- Er wordt dit jaar in Limburg geen enkele priester gewijd. Er komen wel twee diakens bij. We hebben een portret van Augustin Bokolo die binnenkort gewijd wordt.- In Sint-Truiden en omgeving is er een spectaculaire stijging in het aantal aangiftes van oplichting via internet en e-mail. De politie maant aan tot voorzichtigheid.- Genk is helemaal in de ban van de titelkoorts. De horeca is klaar voor een gigantisch volksfeest. - En Lommel SK gaat niet in zee met een Israëlische kandidaat-investeerder als de licentiecommissie een negatief advies geeft.