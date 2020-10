Greenyard Maaseik start Champions League met nederlaag tegen Wit-Russen

In het volleybal begint Greenyard Maaseik vanavond aan zijn Champions League-campagne. Het is al het 20ste jaar op rij dat de Maaseikenaren deelnemen aan het kampioenenbal en dat is uniek in Europa. Maaseik moet wel eerst twee voorrondes overleven vooraleer het in de poulefase zit. Deze week probeert het zich op een tornooi in Zwitserland te kwaliceren voor de volgende ronde, te beginnen vanavond tegen het Wit-Russische Soligorsk.