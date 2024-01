Greenyard Maaseik tussen hemel en hel in Civitanova

door Tom Kums

In het volleybal staat Greenyard Maaseik vanavond voor zijn laatste poulewedstrijd in de Champions League. De Maaseikenaren gaan op bezoek bij de Italiaanse grootmacht Lube Civitanova op zoek naar een stunt. Op de slotspeeldag liggen alle opties nog open voor Maaseik: doorstoten in de Champions League, het vangnet van de CEV Cup of de Europese uitschakeling. Daarvoor zijn de Maaseikenaren ook nog afhankelijk van het resultaat in Praag tegen Galati. Voor Fulvio Bertini is het hoe dan ook een speciale wedstrijd. Hij coacht als Italiaan voor het eerst een wedstrijd in zijn vaderland als trainer van een buitenlandse club.