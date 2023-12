"We moeten met onze voeten op de grond blijven staan." Dat is de boodschap van Limburg United coach Raymond Westphalen na de bekerwinst tegen Oostende gisteren. United verloor de heenmatch in de Alverberg vrijdag en moest na een slechte start 16 punten goedmaken. Dat deed het ook, tegen de verwachtingen in en plaatst zich zo voor de halve finale. "In de beker kan alles, dus we moeten nu ook nog scherp blijven", klinkt het bij Westphalen, die ook wel erg tevreden is over het uitstekende competitieverloop.