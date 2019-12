In TVL Sportcafé krijgen we straks het bezoek van de trainer van Lommel SK, Peter Maes. En met Pieter Walbers, de manager van Ladiesvolley Limburg, praten we over het succes van de fusie tussen Datovoc en Jaraco As. In Het Moment gaan we terug naar de meest beklijvende derby die beide teams ooit speelden. In 2015 beslisten ze in een onderling duel wie er een plaats verdiende in de Liga A. De Tongerse Liesbeth Mouha verdedigde toen de kleuren van Jaraco As.