Greenyard Maaseik wil terug meedoen voor de prijzen

door Tom Kums

En dan naar het volleybal. Na vijf jaar nog eens de landstitel naar Maaseik brengen: dat is de opdracht waar de spelers van coach Fulvio Bertini vanaf volgende week voor staan. De ambitie is, zoals altijd in Maaseik, om mee te doen voor de prijzen. Dat werd gisteren duidelijk op de ploegvoorstelling. De voorbereiding verliep in ieder geval atypisch. Door het Olympisch kwalificatietornooi, dat vorige week nog werd afgewerkt, kan Bertini vandaag pas voor het eerst met zijn volledige kern trainen. Volgende week woensdag wacht dan de eerste competitiewedstrijd, thuis tegen Waremme.