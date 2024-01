Greenyard Maaseik wil zich in Praag verzekeren van de volgende ronde in de Champions League

door Niels Christiaens

Als Greenyard Maaseik vanavond wint op bezoek bij het Tsjechische Lvi Praag is het zeker van de volgende ronde in de Champions League. Klinkt simpel, maar dat is het niet. In de heenwedstrijd ging Maaseik in eigen huis met 0-3 onderuit. Toch zijn er genoeg aanknopingspunten om te geloven in een Limburgse overwinning in de Tsjechische hoofdstad. Zo kon Maaseik rustig toewerken naar dit Europees duel en het zit in een goeie periode. Maaseik reisde wel af naar Tsjechië zonder de Oekraïener Hetman. Hij is op weg naar Turkije.