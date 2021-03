Greenyard Maaseik zaterdag live op TVL

door Tom Kums

Morgen zit u bij TV Limburg weer goed voor live volleybal. Vanaf 20 over 8 zenden we dan de wedstrijd tussen Greenyard Maaseik en Haasrode Leuven live uit. Als Maaseik wint, kan het zelfs al zeker zijn van een plaats in de titelfinale. En dat met nog twee wedstrijden te gaan in die Champions Final 4. Coach Joel Banks kan in ieder geval opnieuw rekenen op zijn jonge spelverdeler Liam McCluskey: de 19-jarige Zonhovenaar die de geblesseerde Javad met verve vervangt.