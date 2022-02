Fulvio Bertini wordt nieuwe hoofdcoach van Greenyard Maaseik. Bertini is op dit ogenblik assistent-coach van de Tsjechische nationale ploeg. Hij tekende bij Maaseik een T1-contract tot het einde van dit seizoen. De club neemt dus afscheid van Joel Banks. Maaseik (toen nog NOLIKO) trok hem in 2016 aan als assistent van Daniel Castellani. Een jaar later schoof hij door tot headcoach en realiseerde hij meteen de landstitel, en zelfs twee op een rij. Na die successen volgde het seizoen dat kort na de Kazan-stunt werd stilgelegd zónder kampioen en daarna eentje zonder publiek, met als hoogtepunt de halve finale in de CEV-cup, tegen Sint-Petersburg. Het lopende seizoen verliep wat stroever: uitschakeling in de kwartfinale van de Beker, géén Europees stuntwerk en veel 'barrage-druk'. Het einde van een mooie cyclus zat er kennelijk aan te komen.