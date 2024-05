Greenyard wil na overname Crème de la Crème plantaardige ijsjes cool maken

door Tom Kums

Ijsjes op basis van sinaasappel, wortel en gember? Of wat dacht u van de combinatie van ananas, kiwi en spinazie. Het zijn maar enkel voorbeelden van het assortiment waarmee Greenyard de groeiende markt van de plantaardige ijsjes wil veroveren. De groenten- en fruitreus nam daarvoor onlangs Crème de la Crème over. De Hasseltse ijsfabrikant is al 25 jaar gespecialiseerd in gezonde ijsjes zonder in te boeten op smaak en kwaliteit. Greenyard kan zo gebruik maken van de know how en productontwikkeling van Crème de la Crème. Dat op zijn beurt groeimogelijkheden ziet door het wereldwijde netwerk van Greenyard.