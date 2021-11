- Iedereen krijgt een derde coronaprik, allicht opnieuw in een groot vaccinatiecentrum, zo zegt Vlaams minister Wouter Beke in ons middagnieuws. 37.000 Limburgers die gevaccineerd zijn met Johnson en Johnson, krijgen volgende maand al een booster.- Intussen worden huisartsen overrompeld met vragen over het griepvaccin. Dat is dit jaar zeker aan te raden, het heeft geen enkel effect op het coronavaccin en in tegenstelling tot vorige jaren zijn er nu meer dan genoeg op voorraad in de apotheken. - Meer en meer jongeren hebben belangst. Ze gebruiken hun telefoon voor alles behalve om te telefoneren en dat kan later problemen geven op de arbeidsmarkt. - Vier jaar geleden hadden we er nog nooit één gezien en nu duiken ze al op wanneer de winter voor de deur staat. In het centrum van Beringen is een nest Aziatische hoornaars ontdekt.- En de kerstman steekt Sinterklaas voorbij. Nooit eerder was er zo vroeg op het jaar zo een groot aanbod van kerstspullen in de winkels.