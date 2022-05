Grensarbeiders vragen regeling om thuis te werken

- Het assisenproces rond de moord op Silvio Aquino is gestart. Omdat de moord zich in een crimineel milieu afspeelde worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. We gaan live naar Luc in Tongeren.- In het andere Limburgse assissenproces, rond de moord op de Genkse Luana Romagnoli is voorzitter Dirk Thys opnieuw gewraakt door de advocaten van de beklaagde. Een ongezien vertragingsmanoeuvre vinden de andere advocaten.- We zitten in een extreem droge periode. Volgens experts is het belangrijk dat we nu al voorzichtig met ons water omspringen om problemen in de komende maanden te vermijden.- Minister Lydia Peeters investeert 26,6 miljoen euro in het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Deze injectie moet ervoor zorgen dat leerlingen niet langer dan 90 minuten op de bus zitten. - En digitalisatie wordt steeds belangrijker in de bouwsector. Studenten van PXL en de UHasselt maken kennis met de allernieuwste technologiën.