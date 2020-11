Grensburgemeester Marino Keulen over funshoppen in Nederland: "Dit is schuldig verzuim"

Superblij, maar ook met een klein hartje, kijken de handelaars in Hasselt uit naar de heropening van hun zaak, morgen. Ze hopen door de drukke decembermaand een verloren jaar goed te maken. Maar ze vrezen ook taferelen, zoals in Maastricht en in Eindhoven, waar gisteren de winkels overrompeld werden. Ook in onze steden wordt morgen een stormloop verwacht. Iedereen heeft al zolang binnen gezeten en vooral jongeren willen naar buiten, zo lijkt het, om eindelijk te kunnen shoppen of gewoon in de stad te slenteren. En dat is nu juist niet de bedoeling, want voorzichtigheid en grote massa's vermijden, blijft de boodschap, willen we een derde corona-uitbraak voorkomen.