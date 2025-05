Grijpt Racing Genk laatste titelstrohalm tegen Union? "Druk is weg"

In het handbal vonden vandaag de finales van de beker van Limburg plaats. Bij de vrouwen won Overpelt met 27-36 van Kortessem, bij de heren speelt Tessenderlo op dit moment tegen Hubo Handbal B. Decor van de finales was sporthal de Kommel in Maasmechelen, de thuishaven van handbalclub Maasmechelen '65. De Maaslanders vieren in 2025 hun 60-jarig bestaan en zijn daarmee de oudste club van Limburg. En dat is toch wel een mijlpaal, want twee jaar geleden leek de club nog op sterven na dood. Het bestuur wil het jubilieum aangrijpen om de jeugdwerking nieuw leven in blazen.