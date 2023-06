Groene bak komt terug in Genk

- Zeven leerkrachten van de Sportschool in Hasselt gaan in beroep tegen hun schorsing. De leerkrachten staan al twee maanden op non-actief na homofobe, discriminerende en seksistische opmerkingen in een WhatsAppgroep.- In Genk komt de groene bak terug voor GFT-afval. In een bevraging toonde 7 op 10 Genkenaren zich ontevreden over de gele zak. - Inwoners van Beringen starten een petitie om aan te klagen dat het veel te heet is in de sporthal van Beverlo. De Beringse schepen van sport gaat vrijdag meetrainen om ter plaatse de temperatuur te meten.- Een record aantal leerlingen heeft bijlessen nodig om te slagen voor een examen. Vooral wiskunde en Frans zijn vakken waarvoor alsmaar meer leerlingen er niet geraken met de lessen die in de klas gegeven worden.- En Jasper Philipsen wint de eerste rit in de Ronde van België.