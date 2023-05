- In Sint-Truiden heeft namiddag een zware industriebrand gewoed. Die zorgde voor een dikke rookpluim, zichtbaar in de wijde omgeving. - Is de villabrand in Meulenberg veroorzaakt door een steenmarter?- Leopoldsburg gaat in juni verschillende parken 's nachts afsluiten om er te jagen op everzwijnen. - Lommel blijft de kandidatuur van Bosland als Nationaal Park steunen ondanks de oproep van VOKA.- En het oudste orgel van het land komt na twee jaar restauratie terug thuis in Schurhoven bij Sint-Truiden.