Vanaf 2021 willen de stad Genk en de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo roekeloos rijgedrag strenger gaan aanpakken. Wie volgend jaar te snel rijdt, verkeersagressie vertoont of voor geluidshinder zorgt op de openbare weg in deze vier gemeenten, loopt het risico dat zijn wagen tijdelijk in beslag wordt genomen. De lokale overheden gaan daarvoor samen met de politiezones het retributiereglement aanpassen. Uit de lokale stads- en veiligheidsmonitor blijkt dat onaangepaste snelheid, agressief rijgedrag en geluidshinder de grootste problemen vormen in het Genkse straatbeeld. “Concreet gaat het om zaken als het veelvuldig luid optrekken van de wagen op korte afstand en het uitvoeren van gevaarlijke stunts. Kortom, roekeloos en storend rijgedrag dat bovendien een gevaar vormt voor de openbare orde”, vertelt burgemeester Wim Dries (CD&V). De politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo krijgt ook steeds vaker te maken met onverantwoord rijgedrag. In 2019 werden er op het grondgebied 12% (21.086 boetes) meer snelheidsovertredingen vastgesteld. Dit jaar ligt het aantal overtredingen in dezelfde lijn. “Jammer genoeg stellen we ook een stijging vast van roekeloos rijgedrag, zeg maar straatracen. Daarom willen we binnen onze politiezone een stap verder gaan wat handhaving betreft”, zegt burgemeester Thomas Vints (CD&V) van Beringen, tevens voorzitter van het politiecollege. Inbeslagname voertuig De lokale besturen van Genk, Beringen, Ham en Tessenderlo gaan vanaf 2021 strenger optreden, met een retributiereglement dat gekoppeld wordt aan de bestuurlijke inbeslagname van het voertuig. “Als we zien dat andere weggebruikers ernstig in gevaar worden gebracht, kunnen we overgaan tot een tijdelijke inbeslagname van het voertuig”, licht burgemeester Wim Dries van Genk toe. “De lokale politie kan het voertuig takelen en op een veilige plaats stallen. In samenwerking met het parket Limburg en de politie CARMA kan er dan beslist worden of het voertuig verder in beslag wordt genomen door de burgemeester.” “De bestuurder zal zich op zijn beurt moeten verantwoorden voor zijn of haar ongehoord rijgedrag en wordt op de mogelijke ernstige gevolgen gewezen. De kosten van de inbeslagname en stalling van het voertuig zijn voor rekening van de bestuurder of de eigenaar van het voertuig. Deze kunnen oplopen tot 400 euro per voertuig, exclusief de bewaarkost die maximum 40 euro per dag bedraagt. Het voertuig wordt niet vrijgegeven zolang de betaling niet is gebeurd.” In de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo bedraagt de standaardboete voor de bestuurder zelfs 500 euro. “Maar dit bedrag kan verder oplopen per dag dat een voertuig in beslag genomen blijft”, aldus burgemeester Thomas Vints van Beringen. Gemeenteraad In Genk zal het nieuwe reglement ter goedkeuring op de gemeenteraad van december verschijnen. “Men zal de werking verder op provinciaal niveau onderzoeken, waarna we ons als stad zullen aanpassen aan de provinciale richtlijnen”, aldus burgemeester Dries. Ook in de gemeenteraden van Beringen, Ham en Tessenderlo zal het reglement ter goedkeuring worden voorgelegd. Beringen zal de spits afbijten op de gemeenteraad van 14 december.